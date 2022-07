Auto von Zug erfasst: Oststeirerin schwer verletzt

Wieder ein schwerer Unfall an einem unbeschränkten Bahnübergang in der Steiermark: Am Freitagnachmittag übersah eine 61-Jährige im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld einen Zug und fuhr mit ihrem Auto in die Bahnkreuzung ein. Der Pkw wurde vom Triebwagen erfasst und die Frau dabei schwer verletzt.