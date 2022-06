Nehammer: „Jetzt kommt die Stunde der Bewährung“

Wenn sich die Krise in der Welt verschärfe, treffe dies auch immer die Gemeinden, machte er am Beispiel der Migration deutlich. So liege es in der Verantwortung des Bundes, die Rahmenbedingungen für die Unterbringung zu schaffen, aber „ureigenste Aufgabe“ der Gemeinden sei es, die Flüchtlinge aufzunehmen. Doch, so betonte der Kanzler, „wir sind in der Lage, Krisen zu bewältigen und stärker daraus hervorzugehen“.