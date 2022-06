Vergewaltigungen in NÖ: Wer kennt diesen Mann?

Die Taten spielten sich am 5. Juni sowie am 24. Juni jeweils in der Nacht ab und stets im Gemeindegebiet von Bad Erlach. Am 5. Juni kam es zum Angriff gegen 1.30 Uhr. Eine Frau wurde von einem Unbekannten gegen eine Mauer gedrückt. Der Täter versuchte, sie zu vergewaltigen. Die Frau wehrte sich heftig gegen ihren Peiniger - er ließ von ihr ab, riss ihr jedoch die Uhr vom Handgelenk und lief davon.