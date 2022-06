Dennis Novak vs. Kumpel Jason Kubler - heute LIVE

Coaching per Telefon

In Wimbledon ist der Niederösterreicher ohne seinen Trainer Günter Bresnik, von dem er ein tägliches Ferncoaching via Telefon bekommt. „Sobald ich mein Handy aufdrehe, habe ich schon einen verpassten Anruf vom Günter.“ Vor dem Match gegen Kubler war am Mittwoch nur ein lockeres Training angesetzt. „Ich muss einfach schauen, dass mein Körper am Donnerstag wieder bereit ist“, sagte Novak, für den Wimbledon nach 2018 (Drittrunden-Einzug) erneut eine Erfolgsgeschichte ist. „Man kann sagen, dass das mein Lieblings-Grand-Slam ist.“