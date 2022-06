Oswald mit Mexikaner Verdugo in 2. Wimbledon-Runde

Die Spiele am Mittwoch in London hatten wegen Regens erst mit eineinhalbstündiger Verspätung begonnen. Das brachte Oswald scheinbar Glück, das ihm auch auf dem Weg zum neuerlichen Achtelfinale - wie vor drei Jahren - helfen könnte. Damals erreichte er die Runde der besten 16 just an der Seite von Jebavy, den er diesmal niederrang.