Kleintransporter mit giftigen Tieren gestoppt

Die Vogelspinnen, Giftfrösche, Geckos und Co. wurden dabei in keiner Weise gesichert. Zudem befand sich die Ladefläche in einem sehr unhygienischen Zustand. Den 44-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Verstoßes gegen die Tierschutztransportverordnung. Der Lenker durfte, nach entsprechender Behebung der Missstände, seine Fahrt fortsetzen.