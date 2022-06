Sprit-Tanks bei Tankstelle falsch aufgefüllt

Im Salzburger Flachgau hat am vergangenen Donnerstag ein Tankwagenfahrer versehentlich Tausende Liter Sprit falsch in den Tank einer Tankstelle gefüllt. Laut Medienberichte tankten mehrere Kunden dadurch Diesel statt Benzin. Bei einer Autolenkerin begann der Pkw nach wenigen Hundert Metern zu ruckeln, schließlich starb der Motor ab. Die Frau konnte ihr Fahrzeug zwar noch einmal starten und nach Hause fahren, am nächsten Tag ging aber nichts mehr.