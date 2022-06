Peinliche Tank-Panne: Statt Benzin floss Diesel

Unterirdischer Tank falsch befüllt

Nun ist klar, warum es zu dieser Serie an Defekten kam: An einer Avanti-Tankstelle in Gröbming kam von 31. Mai bis 2. Juni Diesel aus der Zapfsäule für Superbenzin! Das bestätigte die OMV, Betreiber der Diskonttankstelle, am Mittwoch auf Nachfrage. Schuld daran sei ein Frächter, der den unterirdischen Tank falsch befüllt hatte.