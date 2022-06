Der große Kick für Toleranz, Frieden und Freiheit

Die serbische Minderheit in Kroatien, die kroatische in Serbien, muslimische Volksgruppen, Roma - alle sind derzeit in Kärnten auf engsten Raum versammelt. Es ist die Fußballeuropameisterschaft der nationalen Minderheiten, die in elf Orten in Unterkärnten stattfindet. Die FUEN, die Föderalistische Union Europäischer Nationalitäten, macht normal mit politischen und kulturellen Aktivitäten auf die Situation der Minderheiten aufmerksam und versucht es schon zum vierten Mal über eine Fußball-EM.