So sehr schwitzt Sturm für einen intensiven Herbst

Es wartet ein „Kaliber“

Sturm wird frisch sein müssen: Besonders in der Champions-League-Quali! Denn in Q3, die am 18. Juli ausgelost wird, warten nur mehr Kaliber. Das Feld der möglichen Sturm-Gegner hat sich ausgedünnt. So ist ein Wiedersehen mit PSV Eindhoven, Gegner in der letzten Europa League, möglich. Wie auch ein Kräftemessen mit Benfica Lissabon oder den Glasgow Rangers. Und: Der Sieger aus Fenerbahce - Dynamo Kiew.