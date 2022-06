Unfälle mit E-Scootern in Wien 2021 verdreifacht

Bei 159 E-Scooter-Unfällen vergangenes Jahr wurden Lenker oder Fußgänger verletzt, so das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KfV). Heuer verzeichnete die Polizei bereits im ersten Quartal alleine in Wien 50 Verkehrsunfälle, an denen E-Scooter-Fahrer beteiligt waren und verletzt wurden. Nicht nur in Betrieb können die Elektro-Roller eine Gefahr sein - oft werden sie einfach mitten am Gehsteig abgestellt und so zur gefährlichen Stolperfalle.