Coronaler Personalmangel | Durchseuchung

Coronaler Personalmangel. Vor ein paar Tagen, als die Lufthansa und ihre Töchter Swiss, aber vor allem Eurowings bereits einen Flug nach dem anderen strichen, da beteuerte die österreichische Lufthansa-Tochter Austrian Airlines noch, hierzulande habe man alles im Griff. Bei Eurowings & Co. war ja in erster Linie postcoronaler Personalmangel als Grund für die Flugabsagen genannt worden - weil viele Mitarbeiter am Boden und in der Luft während der Lockdowns abgebaut worden waren und noch nicht vollständig ersetzt werden konnten. Neuerdings muss aber auch die AUA Flug um Flug streichen. Am Wochenende waren es 100 von 700 Flügen, am Montag noch einmal mehr als ein Dutzend. Den berechtigten Ärger der Passagiere, die oft Monate zuvor für ihre gebuchten Tickets bezahlt haben, um dann kurz vor Abflug zu erfahren, dass ihre Maschine ausfällt und sie am Boden bleiben müssen, den kann man sich vorstellen. Als Hauptgrund der vielen Flugausfälle nennt die AUA coronalen Personalmangel - viele Mitarbeiter seien akut infiziert und daher in Quarantäne. Droht jetzt also wegen der steigenden Infektionszahlen ein Reisechaos?