Die Botschaft vom Krauthügel

Den Politikerinnen und Politikern wird es nicht erspart bleiben, dass sie sich auch abseits von netten Fototerminen mit Freunden in Wahlkampfzeiten auf Diskussionen und andere Meinungen einlassen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass die „Alles geht“-Sitten eine sich radikalisierende „Gegen alles“-Protestkultur befördern und am Ende nur unversöhnliche Lager einander gegenüberstehen. Das wäre katastrophal in der rauer werdenden Gegenwart, in der „Eigenverantwortung“ zum Kampfbegriff zu werden droht. Schließlich wäre es ja nicht so, dass es nicht genügend zu tun gäbe: im Wohnbau, bei den Pflegeeinrichtungen, in den Seniorenhäusern, den Schulen und Kindergärten, bei einer zeitgemäßen Verkehrsplanung. Diese Liste ließe sich lange weiterführen.