Altstadt-Bosse nach Garagen-„Nein“ enttäuscht

„Ich hatte das anders erwartet. Aber man muss das respektieren, wenn die Beteiligung so hoch ist“, sagt Harald Kratzer. Der Chef des Sternbräus und ÖVP-Gemeinderat ist enttäuscht. Bis zuletzt hatte er für den Ausbau der Mönchsberggarage geworben – wie berichtet, stimmten 84,38 Prozent bei der Bürgerbefragung dagegen. „Der Europark hat 4000 Gratisparkplätze. Damit müssen wir konkurrieren“, sagt Kratzer. Zudem nun problematisch: Das Aus für die Autos in der Altstadt. „Das wird schwierig werden, da muss man jetzt halt kreativ sein“, sagt Kratzer. Er will bei der Abstimmung im Gemeinderat am 6. Juli für die Garage stimmen.