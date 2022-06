„Kokain-General“ agierte in Geheimdienst-Manier

„Drogenhandel im virtuellen Raum“

„Der Drogenhandel hat sich in den letzten Jahren zusehends in den virtuellen Raum verlagert. Das Bundeskriminalamt wird dieser Kriminalitätsform und der Bekämpfung auch in Zukunft durch Ermittlungen, wie auch durch strukturelle Maßnahmen, verstärkt den Kampf ansagen“, so Innenminister Gerhard Karner.