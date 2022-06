Schlepper kippte um und begrub Fahrer unter sich

Der 42-Jährige fuhr am Sonntag gegen 17.40 Uhr eine rund 35 Grad steile Wiese hinunter, als der Schlepper in einer leichten Senke seitlich umkippte. Dadurch wurde der Fahrer zwischen Kabine und Feld eingeklemmt. Seine Angehörigen, die ebenfalls auf dem Feld arbeiteten, schlugen bei der Leitstelle Alarm. Anschließend rannten sie zu einem nahegelegenen Hof. Von dort holten sie Schaufeln und Pickel, mit denen sie eine Grube aushoben und so den Druck auf den Eingeklemmten linderten.