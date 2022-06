Mit „Kunstgriff“ werden Grätzln zum Leben erweckt

Buntes Programm wartet

Der Raum für neue Ideen werde derzeit gesucht, ab Herbst sollen dann drei Projekte – eines von Schülern, eines von Bürgern und eines von Senioren – ein abwechslungsreiches Programm bieten. So wird etwa gemeinsam mit Schülern aus Wagram ein Performance-Spaziergang unter dem Motto „These are the people in your neighbourhood“ vorbereitet. In Viehofen wird mit einer Stationen-Ausstellung nach „versteckten Heldinnen“ gesucht. Fotografin Franzi Kreis begibt sich mit „Überhaupt kein Lärm“ auf die Suche nach weiblichen Zwischentönen in der Stadtgeschichte. Und in Spratzern wartet ein Schlager-Chor samt Tanzprojekt auf alle Hobby-Sänger und Laientänzer. Die große Vision für die Zukunft bleibt ein Nachbarschaftszentrum in der Landeshauptstadt. Na dann: Auf gute Nachbarschaft!