Wimbledon: Beim Jubiläum fallen einige Traditionen

Doch in diesem Jahr gibt es in Wimbledon erstaunlich viele Änderungen. So dürfen erstmals in der 145-jährigen Geschichte die Spieler auf dem Center Court sowie Court Nr. 1 trainieren. Eine Umstellung, die die Spieler begrüßen und die eine Konsequenz aus den vielen Ausrutschern speziell im Vorjahr ist. Damals verletzte sich etwa Serena Williams bei einem Sturz. Man hofft, dass der Rasen dann nicht mehr so feucht ist, es steht aber zu befürchten, dass er schneller kaputt wird. „Davon werden die Spieler sicher profitieren, ich glaube, dass der Rasen bald eingebettet sein wird“, meint der Weltranglisten-Zwölfte Cameron Norrie.