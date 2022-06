Nadal hofft in Wimbledon auf ein drittes Märchen

Nadal trainiert bereits seit einigen Tagen in London. „Der Rasen in Wimbledon ist ganz eigen, spielt sich anders als sonstwo“, erklärte der Spanier, warum er lieber direkt nach England reiste, statt zum Beispiel beim Turnier auf seiner Heimatinsel Mallorca anzutreten. „Auf Wimbledon kann man sich nur direkt vor Ort optimal vorbereiten.“ Große Schmerzen merkte man Nadal beim Training nicht an, ein Match gegen den Schweizer Stan Wawrinka, der zugegeben weit von einstiger Form entfernt ist, gewann er locker mit 6:2, 6:3.