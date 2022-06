War es ein verlorenes Jahr für das ÖFB-Team?

Die Aussagen der ÖFB-Verantwortlichen in den Tagen nach dem Achtelfinal-Aus gegen Italien - eingetroffen sind sie nicht, die Erwartungen, Hoffnungen der Bosse, in der Qualifikation für die WM 2022 in Katar scheiterte man nämlich krachend: nur Vierter in der Quali-Gruppe, dann chancenlos im Play-off in Wales. Einen großen Umbruch innerhalb der Mannschaft gab es nicht, von der Italien-Startelf sind nur Bachmann, Dragovic und Hinteregger nicht mehr dabei - wo stehen wir also ein Jahr danach, war es ein verlorenes Jahr?