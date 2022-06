Tor in Minute 95! Aufstieg mit der letzten Aktion

Beeindruckte die Gastgeber nur wenig. In Minute 85 schienen die Träume des KSC beinahe in der Donau zu versinken, stellte der SV per Traumvolley von Delic auf 1:0. Dann die Erlösung. Mit der allerletzten Aktion köpfelte Verteidiger Kurt Starkl den Traditionsverein, der ein Remis für den Aufstieg benötigte, in die Fußball-Ostliga (95.). „Einfach unfassbar!“, jubelte Philipp Koglbauer. „Wir haben nie aufgegeben. Für uns geht ein Traum in Erfüllung.“