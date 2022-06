10,20! Markus Fuchs weiter in Superform

Topzeit von Susi Walli

Die Sprintzeit von Markus Fuchs überstrahlte eine ganze Reihe von exzellenten Leistungen der starken ÖLV-Athleten am ersten Tag der Meisterschaften. So sicherte sich Susi Walli über 400 m in 52,15 Sekunden in einem großen Solo den Titel. Damit kam die Olympia-Semifinalistin bis auf zwei Hundertstel an ihre Saisonbestzeit heran, die sie am 7. Mai in Nairobi aufgestellt hatte. Zweimal war die Oberösterreicherin in ihrer Laufbahn unter 52 Sekunden geblieben. Bei den Olympischen Spielen im Vorjahr in Tokio mit 51,52 und beim Meeting in Chorzów mi 51,99. Dank ihrer starken Leistungen in den vergangenen Wochen hat sie ihren Startplatz für die WM in Eugene im Juli praktisch sicher. Eugene ist ein guter Boden für sie. Da hatte sie bei der Junioren-WM 2014 das Semifinale erreicht.