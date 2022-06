Verbranntes Essen führte zu Rettungseinsatz

Eine aufmerksame Bewohnerin alarmierte am Samatg gegen 16.15 Uhr die Polizei und gab an, dass aus einer Nachbarwohnung in Vöcklabruck übler Geruch und Rauch wahrnehmbar sei. Beim Eintreffen konnten die Polizisten aus der betroffenen Wohnung leichten Rauch feststellen. Daraufhin klopften die Beamten fest an der Tür des 35-Jährigen.