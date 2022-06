Täglich ein Marathon für kranke Kinder

„Ich habe mir schon längere Zeit überlegt, wie ich als Leistungssportlerin der Gesellschaft auch etwas zurückgeben kann“, erzählt sie, wie sie auf eine doch recht ungewöhnliche Idee, ihren Urlaub zu verbringen, kam. Denn statt am Strand in einer Liege zu faulenzen, machte sie sich an eine mörderische Aufgabe: Im Lauftempo durchquert sie seit dem 7. Juni den Jakobsweg im Norden Spaniens, ganze 850 Kilometer lang. Ziel ist Santiago de Compostela. Täglich legt sie dabei bei Hitze und im Gewitterregen mindestens eine Marathondistanz zurück. Schon am Sonntag sollte die Boxerin - wenn denn nichts Unerwartetes mehr dazwischen kommt - dann endlich nach drei Wochen an Strapazen die Pilgerstadt erreichen.