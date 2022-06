Unbekannter schoss mit Waffe auf trächtige Kuh

Gegen 17 Uhr am Freitag war der Landwirt auf seine Weide unterhalb seines landwirtschaftlichen Anwesens in Friesach gegangen. Schock: seine 5-jährige, trächtige Milchkuh lag mit einer Verletzung im vorderen Brustkorb am Boden. Sofort wurde ein Tierarzt alarmiert, der im Brustkorb des schwer verletzten Tieres eine Ein- und Ausschusswunde feststellen konnte. „Offenbar hat ein unbekannter Täter auf die Kuh geschossen!“, berichtet die Polizei. Der Täter hat dafür eine kleinkalibrige Schusswaffe verwendet. Die Kuh wurde zunächst einmal in den Stall gebracht, es bleibt abzuwarten, ob sie und ihr ungeborenes Kalb wieder vollständig genesen.