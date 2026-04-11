Trauriger Negativrekord bei Kärntner Firmenpleiten

Entspannung im Privatsektor

Wie schaut es bei den Privatinsolvenzen aus? Viel entspannter! Denn in den ersten drei Monaten gab es tatsächlich einen erfreulichen Rückgang um fast drei Prozent auf 151 Verfahren, auch die Schuldenregulierungen sind gesunken. „Die Kärntner Verbraucher haben schon in den letzten schwierigen Jahren mit steigender Arbeitslosigkeit gezeigt, dass sie mit Sparverhalten und Konsumzurückhaltung reagieren“, erklärt Jernej.