Achtung: In St. Pölten sind die Löwinnen los!

In St. Pölten scheint alles fest in weiblicher Hand. Denn aus dem altehrwürdigen Gasthaus Löwenhof in der Linzer Straße wurde über Nacht der Löwinnenhof. Die überraschende „Umbenennung“ sorgte nicht nur in den sozialen Medien für ordentlich Zündstoff: „Irgendwo hat das Gendern seine Grenzen! Die Frauenkirche in Dresden wird ja auch nicht zur Männerkirche“, ist zu lesen. Das Thema lässt angesichts der heißen Temperaturen wenige kalt. Denn der Löwenhof blickt auf eine traditionsreiche Vergangenheit zurück. Im Kern geht das Gebäude auf das 16. Jahrhundert zurück. Gäste wie Mozart oder Kaiser Joseph II. sollen hier genächtigt haben.