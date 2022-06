Gruppeneinladung ins steirische Musikcafe Prenner

Der gelernte Österreicher weiß: Die besten und markantesten Geschichten beginnen im rauchigen Ambiente einer urigen Lokalität. Ob diese Geschichten gut oder schlecht ausgehen, obliegt dem Zustand der Illuminierung oder dem Auge des Betrachters. Fünf nicht mehr ganz so junge Steirer haben sich im Wildoner Musikcafe Prenner vor rund zwei Dekaden des Öfteren die Biere und Weißen Mischungen (nicht Spritzer, wir sind ja in der Steiermark!) über die „Budl“ geschupft und irgendwann einmal beschlossen, dass gemeinsames Musizieren ein netter Zeitvertreib wäre. Anfangs noch unter den Namen Barracuda bzw. Comeback For A Kiss und eher dem wilden Punk mit Emo-Zitaten zugeordnet. Politisches und Sozialkritisches war Frontmann Peter Music, Schlagzeuger Bernhard Einfalt und Co. schon früh ein Anliegen, doch wie so oft haben sich die rebellierenden Spießgesellen mit zunehmendem Alter die Hörner abgestoßen und eine gewisse Gediegenheit hielt Einzug. Sie wissen schon: Alltag, Jobs, Kinder, Schafe - wofür man seine knappe Zeit halt aufwendet, wenn der Horizont irgendwann über die nächste Samstagplanung hinausgeht.