Nur 17 Schritte zur Glückseligkeit

Laut VLV-Sportdirektor und Tosins Trainer Sven Benning sind diese allerdings schnell beantwortet: „Die aktuellen Probleme resultieren aus dem fehlendem Training infolge von Tosins Verletzung und der daran anschließenden Matura-Zeit.“ Seit Anfang des Jahres plagten Ayodeji Leistenprobleme, wegen derer er seit der Hallen-Staatsmeisterschaft Ende Februar bis zur „Golden Roof Challenge“ keinen Wettkampf mehr bestritt. Klar ist, dass es unmöglich ist den Rückstand bis zur Staatsmeisterschaft am Samstag in St. Pölten komplett aufzuholen. „Ihm fehlt aktuell die Kraft für mehrere volle Anläufe. Deshalb wird Tosin in St. Pölten auf 17 Schritte springen“, verrät Benning. „Die Schwierigkeit ist, dass Tosins Druck zum Brett permanent steigt. Das ist gut aber wirkt sich natürlich auf die Abmessung des Anlaufs aus“, erklärt Tosins Trainer.