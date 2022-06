„Recycling-Weltmeister“ sind in Wien daheim

Vogtgasse 29 in Penzing: Vor dem Gebäude reihen sich hüfthohe Gitterboxen, gefüllt mit demolierten Fernsehern, Druckern, Radios und Mikrowellen. Im Inneren sind rund 100 Arbeiter in der Werkstatt an ihren Tischen dabei, weiteren Elektromüll bis auf die letzte Schraube zu zerlegen - willkommen im Demontage- und Recycling-Zentrum (DRZ), wo die „Wiener Recycling-Weltmeister“ daheim sind!