Corona: „Es wird eine Welle, es wird wieder hoch“

Höher und höher klettert die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Österreich, und das trotz geringerer Zahl an Tests. „Es wird eine Welle, es wird auch wieder hoch“, so Genetiker Ulrich Elling. Er sieht zwar Hoffnung, das Infektionsgeschehen noch zu bremsen. Sich aber bewusst anzustecken, um damit einen Immunschutz zu erlangen, sei eine absurde Strategie.