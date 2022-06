Präsident bestätigt Interesse an Marko Arnautovic

Der Bologna-Legionär erzielte in der Serie A 14 Tore, spielte eine großartige Saison. Kein Wunder also, dass zahlreiche Teams den Österreicher auf dem Zettel haben. Jetzt schaltete sich auch Besiktas in das Rennen um den 33-Jährigen ein. Die Türken angelten zuletzt nach Burnley-Stürmer Wout Weghorst, der Deal platzte jedoch.