Schiffe sollen Kurs zum Schutz der Wale ändern

Schiffsrouten sind für Wale hochgefährlich

Der IFAW (International Fund for Animal Welfare), OceanCare und der WWF Griechenland arbeiten mit dem Pelagos Cetacean Research Institute zusammen, das den Hellenischen Graben, westlich und südlich des Peloponnes und südwestlich von Kreta, als kritischen Lebensraum für die letzten 200 bis 300 Pottwale in diesem Gebiet identifizierte. In diesem Gebiet gebären und ziehen Pottwale ihre Jungen groß, außerdem ist es für die Nahrungssuche sehr wichtig. Jedoch führen stark befahrene Schifffahrtsrouten durch dieselbe Region, was ein sehr hohes Risiko für Wale darstellt, bei einer Kollision verletzt oder getötet zu werden.