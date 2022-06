Flugausfälle: Verpatzter Start in den Sommer

Die Bilanz zum Sommerstart ist am Salzburg Airport durchwachsen: Seit Samstag strich die Lufthansa-Tochter Eurowings gleich sieben Flüge – akuter Personalmangel und gehäufte Coronafälle waren der Grund dafür, hieß es von Seiten der Airline. Für viele Salzburger wurde so An- bzw. Abreise zur Tortur – etwa in Korfu Gestrandete mussten ihre Heimreise selbst organisieren. Für Gäste, die ins italienischen Lamezia Terme wollten, gab es erst am Montag einen Flug ab München.