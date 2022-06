Unterberger-Gruppe steht weiterhin für Erfolg

Als 1976 Fritz und Helga Unterberger ihr erstes Autohaus mit sechs Mitarbeitern in Kufstein gründeten, stand es in den Sternen, was sich 46 Jahre später, nun unter der Ägide ihrer Söhne Gerald, Dieter, Fritz jun. und Florian aus diesem damals gewagten Schritt in die Selbstständigkeit entwickelte. Die heutige, in knapp fünf Jahrzehnten gesund und stetig gewachsene Unterberger-Gruppe kann aktuell trotz der insgesamt sehr angespannten Wirtschaftslage auf einen weiteren internen Rekord-Jahresumsatz von 421 Mio. Euro blicken. Man ist in den Geschäftsfeldern Automobile, Immobilien und Beteiligungen tätig.