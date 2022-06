14-Jährige im Vollrausch sexuell missbraucht

Situation schamlos ausgenutzt

Für das, was dann passiert ist, mussten sich die zwei Afghanen am Montag am Grazer Straflandesgericht für sexuellen Missbrauch einer wehrlosen Person verantworten. Einer der beiden Burschen ging laut Anklage mit dem Mädchen ins Schlafzimmer, um mit ihr Sex zu haben, obwohl sie noch gesagt haben soll, sie sei viel zu betrunken und wolle „lieber morgen“. Laut Staatsanwaltschaft soll der 16-Jährige die Situation schamlos ausgenutzt und sich an ihr vergangen haben.