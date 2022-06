Tage mit 35 Grad sind im Juni schon „Standard“

Der Juni hat sich inzwischen in einen Hochsommermonat verwandelt, weiß Meteorologe Nikolas Zimmermann vom Wetterdienst UBIMET. Das lässt sich ganz einfach an jenen Tagen in Innsbruck festmachen, an denen die Temperatursäule in den vergangenen Jahren auf 35 Grad kletterte. „In den vergangenen zehn bis 15 Jahren trat dies mehr als zehnmal ein“, sagt Experte Zimmermann.