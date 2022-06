Tirol schwitzt: Imst mit 36 Grad Spitzenreiter

Reges Treiben in Schwimmbädern und an Seen, lange Schlangen vor Eisdielen, Klimaanlagen im Dauerbetrieb: Temperaturen von über 30 Grad heizen derzeit allen Tirolern so richtig ein. Am Sonntag war Imst Tiroler Spitzenreiter - in der Oberländer Bezirkshauptstadt wurden 36 Grad im Schatten gemessen. In nur zwei Tiroler Orten wurde die 30er-Marke nicht geknackt.