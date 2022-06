So halten sie Ihre Taschen und Federpennale sauber

Die „Sauberkugel“ ist ein kleines, aber feines Reinigungsprodukt, das in jede Tasche passt. Sie saugt klebrigen Schmutz, Krümel, etc. vom Boden Ihrer Tasche auf, die sich dort sonst ansammeln würden. Alles, was Sie tun müssen, ist, den Ball auf den Boden Ihrer Tasche zu platzieren und warten. Auch das Reinigen ist sehr einfach: Nur unter heißem Wasser abspülen und schon kann man sie wieder verwenden!