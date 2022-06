Die schönste Seite Alturfahrs beim „Ufern“-Fest

Musik, Genuss und Urlaubsfeeling – das alles verbindet das Donau-Ufer-Fest Ufern. Am 24. und 25. Juni präsentiert sich das Grätzel von seiner schönsten Seite. Kulinarisch steht alles im Zeichen des Fisches und werden Fische aus der Donau, anderen heimischen Gewässern, Meeresfische und Krustentiere am Fisch- und Schmankerlmarkt frisch zubereitet. Bürgermeister Klaus Luger schmeckt das: „Das Aufleben der alten Tradition des Fischmarktes in Alturfahr soll den Stadtteil und seine verborgenen Schätze zeigen. Das natürliche Donauufer, verbunden mit dem alten Stadtteil, erzeugt eine einzigartige Stimmung.“