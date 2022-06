So feierte Köttmannsdorf nach dem irren Marathon

Großer Jubel in Köttmannsdorf! Erstmals in der Vereinsgeschichte holte der Liga-Klub den Titel im KFV-Cup, setzte sich nach dem 2:1 im Hinspiel in Gmünd auch daheim mit 3:2 durch. Weil der slowenische Fliesenleger Nace Erzen erneut doppelt traf, so dem scheidenden Coach Rudi Perz ein tolles Abschiedsgeschenk machte. Damit spielt man kommende Saison im ÖFB-Cup.