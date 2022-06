Teamstar Hinteregger: „Hatte Tränen in den Augen!“

„Ich hatte Tränen in den Augen, als ich in die Gesichter der Kinder sah“, sagt Martin Hinteregger. Es war vor allem die Eröffnung des Nachwuchsturniers im Rahmen seines 1. „Hinti“-Amateur-Fußball-Cups, die ihm nahe gegangen war. „Die Kids spielen einen ehrlichen Fußball, haben so viel Spaß und Freude - das ist so schön zu sehen. Man hat das Funkeln in ihren Augen gesehen!“, strahlt Martin