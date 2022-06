Wehleidig und selbstgerecht

Von einem ähnlichen Zustand sind Österreichs Grüne mit Kogler, Gewessler und Maurer weit entfernt. Die Grünen klammern sich in wehleidiger Selbstgerechtigkeit an die beschädigte ÖVP und an eine Regierung, die nach der Präsentation ihrer Maßnahmen gegen die Teuerung so unbeliebt ist wie zuvor.