Kreml: Kommandostab bei Raketenschlag „vernichtet“

Video zeigt Explosion

Im russischen Fernsehen wurde ein Video ausgestrahlt, das den Angriff am Samstag zeigen soll. Mehrere Raketen schlagen in ein Gebäude ein, gefolgt von einer gewaltigen Explosion. Die Bilder kursieren auch in sozialen Medien (siehe unten). Das Verteidigungsministerium in Moskau veröffentlichte zudem Aufnahmen, die den Abschuss einer Rakete von einem russischen Kriegsschiff zeigt. Die Bilder konnten von unabhängiger Seite nicht überprüft werden.