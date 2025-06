Spielervater schlägt Schiri mit Faust ins Gesicht

Es war ein Spiel der C-Junioren des FC Villmergen. Die Youngsters hatten soeben ihr Spiel gegen den SC Schöfland mit 2:4 verloren. Nach Meinung eines Spielervaters lag das offenbar zu einem Gutteil auch an der Schiri-Leistung. Soll schon vorgekommen sein, dass Zuschauer mit dem Unparteiischen hadern. Was dann folgte, dringt aber doch in eine neue Dimension vor. „Wissen Sie, was Fußball heißt?“, rotzt er den Schiedsrichter (hinsichtlich Syntax eher wackelig, siehe/höre Video unten) an. Und belässt‘s dabei nicht. Aus nächster Nähe ballt er die Faust und zieht durch – mitten ins Gesicht seines Gegenübers.