Wasser stand im Supermarkt zentimeterhoch

Schon am Sonntagabend war es vor allem in der Obersteiermark zu Unwettereinsätzen gekommen. In Neuberg an der Mürz trat der Fluss über die Ufer. In Ratten rutschte ein Landwirt bei Mäharbeiten mit seinem Traktor ab, das Gefährt überschlug sich, der Mann musste ins LKH Graz eingeliefert werden.