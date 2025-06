E-Auto-Steuer: Familie zahlt über 900 Euro mehr

Im März beschlossen, am 1. April umgesetzt – jetzt geht’s ans Zahlen! Die Einführung der motorbezogenen Versicherungssteuer auf E-Autos wirbelt bei den Besitzern gehörig Staub auf. In Grenzen hält sich die finanzielle Zusatzbelastung für die Lenkerin (31) eines Fiat 500, den sie bei Fahrten von daheim in Mattersburg ins Büro nach Eisenstadt benötigt: „Statt wie bisher 75 Euro für die Versicherung kostet mich mein umweltfreundlicher Kleinwagen alle vier Wochen in Summe 100 Euro, zwei Monate Nachzahlung inbegriffen“, sagt sie.