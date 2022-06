Großer Anstieg bei in Not geratenen Wildtieren

„Es ist zu trocken“

Doch so süß der stachelige Freund auch ist, er rittert mit vielen anderen Lebewesen um die rare Zeit der Mitarbeiter. Denn vor allem viele in Not geratene Wildtiere sprengen die Kapazitäten im Tierheim. Mitschuld tragen auch die häufigen Dürrephasen. „Wildtiere finden immer weniger natürliches Futter, weil es zu trocken ist. Gerade bei Igeln bemerken wir das aktuell häufig“, berichtet Andrea Specht vom Tierheim, die daher an Gartenbesitzer appelliert: „Eine flache Wasserschüssel und etwas Katzenfutter würde schon helfen.“