Schüler bekamen statt Milch Bodenversiegelung

Kurz nachdem ihnen am Dienstag das Frühstück serviert worden war, klagten mehrere Schüler der Volksschule Sit’ Eeti Shaanáx-Glacier Valley in Alaskas Hauptstadt Juneau über ein Brennen in Mund und Kehle. Kaum hatten die Lehrer die Etiketten der angeblichen Bio-Milch überprüft, wurde klar, dass die Kinder Bodenversiegelung getrunken hatten. Die Lehrer kontaktierten sofort den Giftnotruf und alarmierten die Eltern. Ein Kind musste sogar ins Spital.