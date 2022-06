Staatsmeister: Entscheidung fiel auf Zielgeraden

Ich wollte eigentlich nur ins Finale kommen, jetzt stehe ich mit der Goldmedaille hier. Einfach unglaublich!", so das Fazit von Kilian Feurstein nach seinem überraschenden Sieg bei den Österreichischen Eliminator-Meisterschaften am Donnerstag. Der Dornbirner hatte bei seinem ersten von zwei Bewerben bei den Sport Austrian Finals in Stattegg bei Graz in der letzten Runde auf der Zielgeraden Lokalmatador und Favoriten Theo Hauser abgefangen.